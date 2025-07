Doué : Une offre dégainée, le transfert à l’étranger se confirme ?

La rédaction

Révélation de la saison à Strasbourg, Guéla Doué attise les convoitises. Après seulement un an en Alsace, le frère de Désiré Doué est dans le viseur de l’AC Milan. Une première offre a déjà été formulée, et les Italiens comptent insister pour convaincre Strasbourg. Un départ à l’étranger semble désormais plus que probable pour le latéral droit.

La famille Doué est définitivement vecteur de grands talents. Désiré n’est pas le seul, puisque son frère Guéla Doué sort d’une grande saison avec Strasbourg. Le défenseur droit a rejoint l’Alsace lors du dernier mercato d’été après avoir été formé à Rennes. Mais après seulement une année à Strasbourg, Guéla Doué pourrait bien quitter la Ligue 1.

Direction l’Italie pour Doué Avec 34 matchs disputés sous ses nouvelles couleurs, pour 1 but et 2 passes décisives, Guéla Doué se serait attiré les faveurs de plusieurs clubs européens, notamment l’AC Milan. Un nouveau défi qui ferait d’ores et déjà passer un cap important au jeune défenseur de 22 ans.