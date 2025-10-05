Doué - Barcola : Le nouveau gros transfert au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le précédent mercato estival, le PSG n'a recruté qu'un seul joueur de champ, à savoir Illia Zabarnyi. Le défenseur ukrainien a débarqué pour 66M€, bonus compris en provenance de Bournemouth. Et alors qu'il a été très solide à Barcelone mercredi, Dominique Séverac le voit bien suivre une progression semblable à celle de Désiré Doué ou Bradley Barcola.

Zabarnyi, le gros coup du PSG ? « C'est toujours pareil : est-on patient ou non ? Surtout avec une recrue, qui doit appréhender un nouvel environnement, de nouveaux partenaires. Vous vous doutez bien que le PSG ne joue pas comme Bournemouth ou l'Ukraine. Et puis tout dépend de si vous jouez dans l'équipe B ou la vraie », confie-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant de poursuivre.