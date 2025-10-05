Doué - Barcola : Le nouveau gros transfert au PSG !

Durant le précédent mercato estival, le PSG n'a recruté qu'un seul joueur de champ, à savoir Illia Zabarnyi. Le défenseur ukrainien a débarqué pour 66M€, bonus compris en provenance de Bournemouth. Et alors qu'il a été très solide à Barcelone mercredi, Dominique Séverac le voit bien suivre une progression semblable à celle de Désiré Doué ou Bradley Barcola.
Zabarnyi, le gros coup du PSG ?
« C'est toujours pareil : est-on patient ou non ? Surtout avec une recrue, qui doit appréhender un nouvel environnement, de nouveaux partenaires. Vous vous doutez bien que le PSG ne joue pas comme Bournemouth ou l'Ukraine. Et puis tout dépend de si vous jouez dans l'équipe B ou la vraie », confie-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant de poursuivre.
«Rappelez-vous de Barcola il y a deux ans, Doué la saison passée»
« Zabarnyi a joué cette fois dans la vraie défense, celle avec Chevalier, Hakimi, Pacho et Mendes. S'il évolue avec, au hasard, Zaïre-Emery, Beraldo et Hernandez, ça n'a plus rien à voir. Rappelez-vous de Barcola il y a deux ans, Doué la saison passée. Ils ont explosé en décembre. Laissez-lui au moins ça à Zabarnyi : cinq mois d'acclimatation », ajoute Dominique Séverac.