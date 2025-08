Donnarumma : L’offre du PSG qui fait grincer des dents !

Depuis un moment maintenant, le sujet de la prolongation de Gianluigi Donnarumma au PSG est sur la table. Mais voilà que jusqu’à présent, aucun accord n’a pu être trouvé. Une situation qui ouvrirait la porte à un départ de l’Italien cet été. Pourtant, le PSG aurait bel et bien fait une offre de contrat à Donnarumma, mais celle-ci ne conviendrait pas au principal intéressé.

Arrivé en 2021 au PSG , Gianluigi Donnarumma est lié jusqu’en 2026 avec le club de la capitale. Entré dans sa dernière année de contrat, l’Italien est donc un sujet chaud pour la direction parisienne. L’objectif est ainsi d’éviter un nouveau cas à la Kylian Mbappé . Problème, ça bloque pour la prolongation de Donnarumma et par conséquent, le PSG n’hésiterait aujourd’hui désormais plus à envisager une vente du gardien qui a pourtant été décisif en Ligue des Champions.

« Le PSG a fait une proposition de prolongation à Donnarumma, elle n'a pas été acceptée »

Le PSG et Gianluigi Donnarumma n’arrivent donc pas à se mettre d’accord pour prolonger. Et ça bloquerait notamment sur le salaire proposé par le club de la capitale au gardien italien. En effet, pour l’After Mercato de RMC, Fabrice Hawkins a expliqué à propos de ce dossier : « Le PSG a fait une proposition de prolongation à Donnarumma, elle n'a pas été acceptée. Au PSG, depuis maintenant plus d’une saison, on propose des contrats avec une part fixe et une part variable en fonction des performances ».