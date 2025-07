Transfert à 45M€ : Fake news au PSG ?

Le dossier Randal Kolo Muani n’évolue pas vraiment en ce moment. Le PSG et la Juventus sont bloqués sur la modalité du transfert du Français. En attendant, l’attaquant de 26 ans discute positivement avec les Bianconeri. Il était même question d’un accord entre les deux parties récemment. Mais en réalité, il n’en serait rien.

Après Milan Skriniar, le PSG souhaiterait se séparer de Randal Kolo Muani. L’attaquant de 26 ans n’entre plus dans les plans de Luis Enrique et s’attendrait donc à quitter les Rouge-et-Bleu. La Juventus voudrait d’ailleurs récupérer l’international français, dont le prêt de 6 mois a été plutôt concluant (10 buts et 3 passes décisives en 22 matchs).