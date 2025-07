PSG - Kolo Muani : Sa grande victime est déjà connue !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG et la Juventus de Turin négocient un possible retour de Randal Kolo Muani en Italie. Les dirigeants turinois ont fait du Français leur priorité en attaque, après avoir bouclé la venue de Jonathan David. Le Parisien a de grandes chances de faire son retour chez la Vieille Dame et cela condamnera par définition Dusan Vlahovic, qui est plus que jamais sur le départ.

Ce n’est un secret pour personne, Randal Kolo Muani n’est clairement pas dans les plans du PSG pour l’année prochaine. Déjà la saison dernière, les dirigeants parisiens avaient prêté l’attaquant lors des six derniers mois à la Juventus de Turin, afin qu’il retrouve un peu de temps de jeu. Il pourrait d’ailleurs ne pas s’éterniser chez le champion de France et revenir en Italie.

La Juventus de Turin négocie pour Kolo Muani Grâce à ses six derniers mois de bonne facture, Randal Kolo Muani a convaincu la Juventus de Turin de miser de nouveau sur lui et les dirigeants italiens négocient donc depuis plusieurs semaines avec le PSG pour cela. La Vieille Dame souhaiterait plutôt boucler l’opération sous la forme d’un prêt avec option d’achat alors que le champion de France demande un transfert définitif ou un prêt avec obligation d’achat.