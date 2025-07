Mercato : Le PSG n'en veut plus, la guerre a débuté !

L’aventure de Randal Kolo Muani au PSG touche à sa fin. L’attaquant de 26 ans n’est plus désiré par Luis Enrique. Le club de la capitale souhaiterait donc s’en séparer cet été. Une guerre semble d’ailleurs se préparer sur le mercato, plusieurs équipes européennes étant intéressées par les services de l’international français.

Randal Kolo Muani ne devrait très probablement plus être un joueur du PSG d’ici la fin de l’été. L’international français n’entre plus dans les plans de Luis Enrique et s’attendrait donc à partir au cours des prochaines semaines. La Juventus travaillerait sur ce dossier depuis quelques temps maintenant. L’attaquant de 26 ans aurait toutefois d’autres options pour son avenir.