Discussions confirmées avec un international français : Panique au PSG !

Du haut de ses 27 ans et de son statut de titulaire en équipe de France, Dayot Upamecano dispose d'une belle cote sur le marché des transferts. D'autant plus qu'ils sera libre de tout contrat l'été prochain si sa situation restait inchangée d'ici-là au Bayern Munich. Une aubaine pour le PSG, mais le champion d'Allemagne refuserait de laisser cela arriver. Explications.
International français depuis 2020 et la fin de son aventure au RB Leipzig précédant ses débuts au Bayern Munich, Dayot Upamecano (27 ans) est l'un des défenseurs les plus en vogue sur le marché des transferts. La faute à sa situation contractuelle au Bayern. Le contrat du natif d'Evreux prendra fin le 30 juin 2026 au sein du club bavarois, donnant forcément des idées aux grosses cylindrées européennes.
Le PSG, le Real Madrid et la Premier League se rendent coup pour coup dans le dossier Upamecano ?
C'est un secret de polichinelle certes, mais Fabrizio Romano a confirmé les dernières tendances médiatiques concernant les présences du PSG et du Real Madrid dans la course à la signature de Dayot Upamecano. « Il y a un intérêt du Paris Saint-Germain et du Real Madrid également, et aussi d'Angleterre. Beaucoup de clubs ont appelé pour Upamecano ».
«Ils lui vendent le projet pour donner à Upamecano ce qu'il veut»
Toutefois, les champions d'Europe 2025 et 2024 auront fort à faire afin de mener à bien cette opération. Et ce, en raison de la détermination du Bayern Munich de conserver le défenseur de l'équipe de France en lui « offrant ce qu'il veut » comme souligné par le journaliste italien lors de l'épisode du Here We Go Podcast publié lundi. « N'oublions pas le Bayern, ils se battent toujours pour prolonger son contrat et rencontreront ses agents très prochainement pour discuter des détails de ce nouveau contrat. Il y a déjà eu trois réunions entre les agents d'Upamecano et le Bayern. Ces discussions vont continuer et le Bayern a inclus Kompany dans ces conversations. Ils pensent que l'une des raisons de la bonne forme d'Upamecano est sa très bonne connexion immédiate avec Vincent Kompany. Ils lui vendent le projet pour donner à Upamecano ce qu'il veut ».