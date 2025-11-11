Discussions confirmées avec un international français : Panique au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du haut de ses 27 ans et de son statut de titulaire en équipe de France, Dayot Upamecano dispose d'une belle cote sur le marché des transferts. D'autant plus qu'ils sera libre de tout contrat l'été prochain si sa situation restait inchangée d'ici-là au Bayern Munich. Une aubaine pour le PSG, mais le champion d'Allemagne refuserait de laisser cela arriver. Explications.

International français depuis 2020 et la fin de son aventure au RB Leipzig précédant ses débuts au Bayern Munich, Dayot Upamecano (27 ans) est l'un des défenseurs les plus en vogue sur le marché des transferts. La faute à sa situation contractuelle au Bayern. Le contrat du natif d'Evreux prendra fin le 30 juin 2026 au sein du club bavarois, donnant forcément des idées aux grosses cylindrées européennes.

Le PSG, le Real Madrid et la Premier League se rendent coup pour coup dans le dossier Upamecano ? C'est un secret de polichinelle certes, mais Fabrizio Romano a confirmé les dernières tendances médiatiques concernant les présences du PSG et du Real Madrid dans la course à la signature de Dayot Upamecano. « Il y a un intérêt du Paris Saint-Germain et du Real Madrid également, et aussi d'Angleterre. Beaucoup de clubs ont appelé pour Upamecano ».