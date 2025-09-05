Didier Deschamps au PSG : Son clan prévient tout le monde !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Très proche de Didier Deschamps, qu’il connaît depuis trente ans, l’animateur Nagui s’est prononcé sur l’avenir de son ami, qui va entamer ce vendredi soir sa quatorzième et dernière saison à la tête de l’équipe de France. A ses yeux, un nouveau défi du côté du Paris Saint-Germain n’est pas dans l’esprit du Bayonnais.

Alors que les Bleus font leur rentrée ce vendredi soir, en affrontant l’Ukraine en match de qualifications à la Coupe du monde, Didier Deschamps va entamer pour l’occasion sa quatorzième et ultime saison à la tête de l’équipe de France. En janvier dernier, le sélectionneur de 56 ans avait annoncé son départ au terme du Mondial qui se déroulera en Amérique du Nord l’été prochain. Quelle sera la suite pour lui ? Son ami Nagui a son idée.

« Deschamps aurait plus envie d’un nouveau pari » « Je rêverais de le voir dans un club, ça serait une perte pour le foot s’il ne le faisait pas. Il a réussi partout où il est venu, que ce soit à Monaco, à la Juventus Turin ou à Marseille. À chaque fois, il s’est toujours passé quelque chose. Quand on parle d’un échec avec lui, c’est une défaite en finale. Pour la destination, j’espère qu’il restera dans une démocratie, confie l’animateur, interrogé par Le Parisien. Je le vanne souvent en lui disant que, vu son anglais, ça ne peut pas être en Angleterre ! Ce qu’il a vécu en Espagne en tant que joueur (à Valence en 2000-2001) n’est pas un très bon souvenir. Dans mes rêves, ça serait en Italie ou en France. Mais je le vois mal retourner dans un club où il a été, il aurait plus envie d’un nouveau pari. »