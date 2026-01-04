Deux phénomènes transférés pour 50M€ : L’OM fait une annonce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’ils sont considérés comme des grands espoirs de l’OM, Darryl Bakola et Robinio Vaz pourraient tout de même partir lors de ce mercato hivernal. Les deux joueurs âgés de 18 ans n’ont pas répondu favorablement à l’offre de prolongation de Marseille, qui espère récupérer jusqu’à 50M€ en cas de départ. Après la défaite contre le FC Nantes (0-2) ce dimanche, Roberto De Zerbi s’est exprimé sur leur situation.

Pour son premier match de l’année 2026, l’OM a signé une contre-performance en s’inclinant lors de la réception du FC Nantes (0-2) ce dimanche. Une rencontre à laquelle Darryl Bakola et Robinio Vaz n’ont pas participé. Les deux joueurs âgés de 18 ans, dont l’avenir est incertain, sont restés sur le banc et Roberto De Zerbi a été interrogé sur leur situation après le coup de sifflet final.

« Si un joueur ne joue pas, c’est une question de forme ou d’attitude, pas de contrat » « Ce sont des décisions du club, de Pablo Longoria et Medhi Benatia. Moi, je fais jouer ceux qui sont prêts. Si un joueur ne joue pas, c’est une question de forme ou d’attitude, pas de contrat. S’ils ont faim, ils joueront. C’est pareil pour les cadres : tout le monde doit mériter sa place », a déclaré l’entraîneur de l’OM en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Phocéen.