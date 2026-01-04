Kylian Mbappé, rupture confirmée !

Pierrick Levallet

Doublure de Kylian Mbappé à son arrivée, Endrick a perdu sa place au Real Madrid cette saison. Le Brésilien n’entrait pas dans les plans de Xabi Alonso. Le coach espagnol ne le désirait pas dans son groupe, ce qui a poussé l’international auriverde à rejoindre l’OL cet hiver pour essayer de se relancer.

Pour Endrick, la première partie de saison n’a pas été idéale. Doublure de Kylian Mbappé la saison passée sous les ordres de Carlo Ancelotti, le Brésilien a fini par perdre sa place lorsque Xabi Alonso a débarqué. Le coach espagnol est tombé sous le charme de Gonzalo Garcia pendant la Coupe du monde des clubs, et a donc écarté petit à petit l’attaquant de 19 ans.

Endrick : Rupture avec Xabi Alonso au Real Madrid Comme le rapporte SPORT, Endrick n’était plus désiré par Xabi Alonso au Real Madrid. L’international auriverde a donc rejoint l’OL en prêt, ce qui a confirmé la rupture avec le technicien de 44 ans. Le départ d’Endrick devrait d’ailleurs être le seul mouvement sur le mercato cet hiver chez les Merengue.