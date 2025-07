Deux ans plus tard, le PSG boucle enfin ce transfert !

Le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait proche de finaliser le transfert de Lucas Chevalier. Après deux de travail sur ce dossier, le club de la capitale touche enfin au but pour le gardien du LOSC. Mais si ce transfert n'aboutit pas lors de ce mercato estival, pour une raison ou pour une autre, ce ne sera que partie remise. Le PSG étant déterminé à voir Lucas Chevalier porter la tunique rouge et bleu un jour.

Lucas Chevalier arrive au PSG ?

Selon les informations de L'Equipe, les discussions entre le PSG, le LOSC et Lucas Chevalier pour boucler un transfert à hauteur de 40M€ se poursuivent depuis plusieurs jours. Si rien n'a été signé pour le moment, les parties seraient tout de même optimistes. Les positions étant de plus en plus proche. Après deux ans de labeur, le PSG touche au but pour Lucas Chevalier.