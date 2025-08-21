Départs à l’OM : Rabiot les emmène tous avec lui ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au retour des congés estivaux, quatre joueurs de l’OM ont été rebasculés dans le groupe de la réserve par les dirigeants afin de les inciter à aller voir ailleurs. Une star, en la personne d’Adrien Rabiot, dispose depuis son altercation avec Jonathan Rowe de cette étiquette d’indésirable, et il ne serait pas le seul. Explications.

Alerte à Marseille, le grand remplacement n’est pas encore abouti. Certes, Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Igor Paixao, Pierre-Emerick Aubameyang et Timothy Weah sont venus renforcer les rangs de l’effectif de Roberto De Zerbi. Néanmoins, avant que le mercato ne touche à sa fin le 1er septembre prochain. Dans le sens des départs, une « dizaine de joueurs sont toujours invités à faire leurs valises ».

Rabiot mis à la porte avec quatre membres du loft C’est en effet l’information que l’on peut lire dans l’édition du jour de L’Equipe. Le quotidien sportif évoque entre autres les départs de Ruben Blanco, de Bamo Meïté, d’Azzedine Ounahi et de Faris Moumbagna qui figurent dans le groupe de la réserve depuis la reprise de l’entraînement. Contrairement à Adrien Rabiot et Jonathan Rowe qui ont récemment été écartés en raison de leur bagarre à Rennes dans le vestiaire, ces quatre joueurs sont mis de côté depuis le début de la préparation estivale, mais la finalité est à ce jour la même.