Départ du PSG : Un gros joueur va claquer la porte ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il doit se contenter d'un statut de doublure de luxe dans le secteur offensif du PSG, Kang-in Lee va-t-il finir par perdre de patience et envisager un départ du Parc des Princes ? Le journaliste du Parisien Dominique Séverac semble très pessimiste pour l'avenir de l'international sud-coréen et mise d'ailleurs sur un départ dès le mercato de janvier pour Lee.

Auteur d'une bonne entrée en jeu mercredi dernier sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des Champions (victoire 2-1), Kang-in Lee (24 ans) a rappelé à quel point il pouvait s'avérer précieux au PSG. Mais le milieu offensif sud-coréen doit pourtant se contenter d'un statut de doublure de luxe dans un secteur déjà bien fourni au sein du club de la capitale, et malgré un contrat qui court jusqu'en 2028, Lee pourrait décider de claquer la porte du PSG en janvier.

Lee sur le départ ? « C'est surtout Lee qui vit le plus mal cette situation. N'oublions pas qu'il est une star absolue en Corée du Sud où les débats ne portent pas sur le niveau de jeu du PSG mais sur le statut de remplaçant de Lee. Cela le conforte dans l'idée qu'il devrait jouer », explique le journaliste du Parisien Dominique Séverac dans un chat avec les inernautes. Et il voit donc Kang-in Lee quitter le PSG durant le mercato de janvier.