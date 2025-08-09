Départ du PSG - Mbappé : Il s’agace en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir débarqué au PSG en 2021, Gianluigi Donnarumma semble arriver au bout de son histoire avec le club. Sous contrat jusqu'en 2026, l'Italien va être rétrogradé numéro deux dans la hiérarchie des gardiens puisque le PSG lui préfère Lucas Chevalier. Il pourrait donc jouer la saison 2025-2026 dans l'ombre du Français avant de partir libre, lui qui n'a pas trouvé d'accord pour prolonger. Walid Acherchour a comparé sa situation avec celle de Kylian Mbappé quand celui-ci a quitté le PSG.

Depuis de longs mois, le PSG avait placé Lucas Chevalier dans son viseur. Le club de la capitale est intéressé par le talent du gardien du LOSC, à tel point que les dirigeants sont prêts à le placer en tant que gardien numéro un sans instaurer une concurrence avec Gianluigi Donnarumma. Ils ont pourtant cherché à prolonger l'Italien, comme ils l'avaient fait pour Kylian Mbappé. Mais contrairement à l'attaquant du Real Madrid, il ne semble plus intéresser sur le plan sportif.

Donnarumma peut partir libre en 2026 Avant son départ au Real Madrid, Kylian Mbappé a vu le PSG tout faire pour tenter de le convaincre de rester, en vain. Pour Gianluigi Donnarumma, les choses sont complètement différentes comme l'explique Walid Acherchour. « La différence entre Donnarumma et Mbappé : Donna arrive libre, Mbappé arrive pour 180M€. Je pense que l’on n’est pas dans les mêmes prix. Mbappé on ne le met pas à la porte, on ne lui dit pas "on prend Vinicius", comme pour Donnarumma » affirme le chroniqueur dans l'After Foot sur RMC.