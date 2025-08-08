L’OM boucle un transfert, «c’est très spécial»

Alexis Brunet

Jeudi, Timothy Weah a officiellement été présenté en tant que nouveau joueur de l’OM. L’international américain devient ainsi la sixième recrue estivale du club phocéen et cela ne devrait pas s’arrêter là. L’attaquant de formation a au passage reçu un très bel accueil des supporters marseillais, ce qui lui a fait chaud au cœur.

L’OM ne s’arrête plus. Après avoir déjà recruté cinq nouveaux joueurs, le club phocéen a présenté à la presse sa sixième recrue jeudi, un certain Timothy Weah. L’ancien pensionnaire du PSG et du LOSC rejoint Marseille sous la forme d’un prêt payant, avec une option d’achat.

Weah a été touché par l’accueil des supporters Lors de sa conférence de presse de présentation, Timothy Weah s’est notamment confié sur l’accueil reçu de la part des supporters de l’OM lors de son arrivée à l’aéroport de Marignane. Un moment très spécial pour l’international américain. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Je n'avais jamais reçu un tel accueil. J'ai envie de tout donner sur le terrain. J'ai eu beaucoup de moments difficiles dans ma carrière. Là, entendre les supporters crier mon nom, c'est très spécial... Je veux entendre la même chose au Vélodrome. »