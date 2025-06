Départ du PSG : L’offre inattendue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Gonçalo Ramos quittait le PSG après une saison historique et quatre coupes remportées dont la Ligue des champions ? Manchester United aurait vu les services de l’attaquant portugais lui être proposés en coulisses. Et il se trouve que le Paris Saint-Germain ne s’opposerait pas à cette éventualité.

Gonçalo Ramos (23 ans) n’est arrivé qu’à l’été 2023 en provenance du Benfica Lisbonne. Un prêt débouchant sur une option d’achat à 80M€ qui avait été levée par la direction sportive du PSG au fil de la saison 2023/2024. Cependant, Luis Enrique a utilisé l’international portugais comme un joker de luxe au cours de cette seconde partie de saison lorsqu’Ousmane Dembélé occupait la pointe de l’attaque.

«Goncalo Ramos a été proposé à United» La situation sportive de Gonçalo Ramos au PSG aurait alarmé quelques intermédiaires. D’après un journaliste du Daily Mail, certains d’entre eux seraient entrés en contact avec Manchester United dans un but précis. « L'attaquant du Paris Saint-Germain Goncalo Ramos a été proposé à United par des intermédiaires et c'est une piste à suivre alors que le marché des attaquants va se développer dans les semaines à venir ».