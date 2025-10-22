Départ du PSG : Le remplaçant d’Ousmane Dembélé déjà trouvé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ousmane Dembélé et son entourage réclamerait une revalorisation de contrat aux dirigeants du PSG suite à son sacre au Ballon d'Or. Un dossier qui fait beaucoup parler étant donné que le club de la capitale ne semble pas disposé à faire des folies financières pour conserver son attaquant, et Pierre Ménès estime que Julian Alvarez serait la recrue parfaite pour remplacer Dembélé au PSG.

Comme l'a récemment annoncé L'EQUIPE, Ousmane Dembélé souhaiterait revaloriser son salaire et signer un nouveau contrat avec le PSG, en récompense de son Ballon d'Or fraîchement remporté. Toutefois, limité par les contraintes du fair-play financier, le club parisien n'aurait pas des moyens limités pour satisfaire son numéro 10, et il parait difficile à ce jour d'imaginer le PSG proposer un salaire XXL pour prolonger Dembélé.

« Il veut récolter les fruits financiers » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès évoque cet épineux cas Ousmane Dembélé au PSG : « Il est comme tous les joueurs. Il essaie de valoriser au mieux son rendement. Il a fait une saison exceptionnelle, récompensée, à juste titre, par un Ballon d'Or. Il veut en récolter les fruits financiers », estime l'ancien consultant de Canal +.