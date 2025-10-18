Départ du PSG : Kylian Mbappé se régale après son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 saisons passées au PSG, Kylian Mbappé a décidé de faire ses valises à l’été 2024. Arrivé au terme de son contrat, le moment était venu pour lui de réaliser enfin son rêve et de rejoindre le Real Madrid. Mbappé s’est ainsi envolé pour la capitale espagnole. Alors que le Français entame aujourd’hui sa deuxième saison à Madrid, il se régale visiblement avec sa nouvelle vie de l’autre côté des Pyrénées.

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, les rendez-vous manqués ont été nombreux au cours des dernières années. Toutefois, à l’été 2024, cette fois, c’était la bonne. Arrivé en provenance du PSG, le Français a donc enfilé le maillot merengue, devant également s’adapter à un tout nouvel environnement à Madrid. Et visiblement, aujourd’hui, l’adaptation est réussie pour Mbappé dans la capitale espagnole.

« On vit très bien ici, les gens sont très accueillants » Au micro de Brut, Kylian Mbappé s’est exprimé sur sa nouvelle vie en Espagne. C’est alors que le numéro 10 du Real Madrid a notamment fait savoir : « Ils font très bien la paëlla. C’est cliché, mais elle est vraiment très bonne. C’est très bon. Après, on vit très bien ici, les gens sont très accueillants, très sympas, très respectueux. Je pense qu’ils laissent la vie venir à eux. Ils sont très chill ».