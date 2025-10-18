Départ du PSG : Kylian Mbappé se régale après son transfert !

Après 7 saisons passées au PSG, Kylian Mbappé a décidé de faire ses valises à l’été 2024. Arrivé au terme de son contrat, le moment était venu pour lui de réaliser enfin son rêve et de rejoindre le Real Madrid. Mbappé s’est ainsi envolé pour la capitale espagnole. Alors que le Français entame aujourd’hui sa deuxième saison à Madrid, il se régale visiblement avec sa nouvelle vie de l’autre côté des Pyrénées.
Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, les rendez-vous manqués ont été nombreux au cours des dernières années. Toutefois, à l’été 2024, cette fois, c’était la bonne. Arrivé en provenance du PSG, le Français a donc enfilé le maillot merengue, devant également s’adapter à un tout nouvel environnement à Madrid. Et visiblement, aujourd’hui, l’adaptation est réussie pour Mbappé dans la capitale espagnole.
« On vit très bien ici, les gens sont très accueillants »
Au micro de Brut, Kylian Mbappé s’est exprimé sur sa nouvelle vie en Espagne. C’est alors que le numéro 10 du Real Madrid a notamment fait savoir : « Ils font très bien la paëlla. C’est cliché, mais elle est vraiment très bonne. C’est très bon. Après, on vit très bien ici, les gens sont très accueillants, très sympas, très respectueux. Je pense qu’ils laissent la vie venir à eux. Ils sont très chill ».
« Un plaisir d’être ici au quotidien et d’avoir une nouvelle expérience vie »
« C’est un plaisir d’être ici au quotidien et d’avoir une nouvelle expérience vie. Dans une carrière, tu as l’aspect sportif, l’aspect professionnel, mais quand tu voyages, tu remplis ton bagages et ça fait une expérience de vie. Le climat est différent de Paris ? Oui. A Paris, il fait froid. Ici, il fait beau. Ça change ton humeur », a poursuivi Kylian Mbappé, qui se régale visiblement depuis qu’il a rejoint le Real Madrid et l’Espagne.