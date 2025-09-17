Départ du PSG : Donnarumma annonce déjà un nouveau transfert ?

Alexis Brunet

Après quatre saisons, Gianluigi Donnarumma a quitté le PSG cet été, poussé vers la sortie par Luis Enrique. L’Italien a rejoint Manchester City, alors que certaines rumeurs d’un possible retour en Italie étaient sorties dans la presse. Présent en conférence de presse ce mercredi, le portier n’a toutefois pas caché qu’il pourrait rejoindre une formation de Serie A dans le futur.

Dans le football, tout peut aller très vite et Gianluigi Donnarumma peut en témoigner. Alors que ce dernier a été l’un des grands acteurs du sacre du PSG en Ligue des champions, il a été poussé vers la sortie quelques temps plus tard par le club de la capitale. À la recherche d’un nouveau challenge, l’Italien a finalement rejoint Manchester City.

Donnarumma ne ferme pas la porte à un transfert à Naples Alors que le PSG affronte l’Atalanta Bergame en Ligue des champions ce mercredi soir, Gianluigi Donnarumma et Manchester City seront eux aussi opposés à une formation italienne jeudi, Naples. Interrogé en conférence de presse sur une possible arrivée au Napoli dans quelques années, le portier n’a pas fermé la porte à cette hypothèse. Ses propos sont rapportés par TMW. « Voyons voir, tout peut arriver… ».