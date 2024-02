Départ de Mbappé : Première friction avec le Real Madrid !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé en devient coutumier du fait. Comme ce fut le cas avec la Fédération française de football au printemps 2022, le champion du monde refuserait toujours de ne pas avoir son mot à dire sur les droits à l’image lorsqu’il évoluera au Real Madrid. Ce serait sur cet élément précis que les discussions tourneraient actuellement. Une révolution à la Casa Blanca ?

Kylian Mbappé semble avoir dit stop. La semaine dernière, L’Équipe et Le Parisien révélaient jeudi et vendredi que le meilleur buteur de l’histoire du PSG avaient annoncé son départ en fin de saison soit au terme de son contrat. Et maintenant ? Selon le quotidien sportif, le clan Mbappé et le Real Madrid auraient trouvé un accord sur les grandes lignes du futur bail du capitaine de l’équipe de France, mais un détail retiendrait l’attention de tout le monde : les droits à l’image.

Comme en équipe de France, Mbappé veut avoir la main sur son image à Madrid

On prend presque les mêmes et on recommence. Au printemps 2022, Kylian Mbappé avait déjà fait publiquement savoir à quel point les droits liés à son image lui étaient chers. Et c’est pourquoi il avait décidé de ne pas prendre part à une obligation commerciale de la Fédération française de football vis-à-vis d’un sponsor pour lequel il ne partageait pas les mêmes valeurs. Après un bras de fer avec la FFF , Mbappé et son entourage avaient finalement eu gain de cause et une répartition du pourcentage des droits à l’image serait au cœur des négociations avec le Real Madrid actuellement.

Mbappé veut briser la parité des droits à l’image au Real Madrid