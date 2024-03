Départ de Mbappé : Mission impossible pour le PSG ?

Thomas Bourseau

Doublure de Pau Lopez à l’OM, Ruben Blanco évolue en Ligue 1 depuis 2022 et témoigne de la suprématie de Kylian Mbappé. Sur le départ du PSG pour la fin de la saison, Mbappé est irremplaçable aux yeux de Blanco qui a fait l’éloge de l’attaquant du Paris Saint-Germain avant le Classique de ce dimanche soir au Vélodrome.

Kylian Mbappé n’a connu que le football français que ce soit au niveau de sa formation et ses débuts chez les professionnels à l’AS Monaco. Après s’être révélé aux yeux de l’Europe chez les Monégasques, Mbappé a refusé Liverpool, Manchester City, le FC Barcelone et le Real Madrid afin de signer au PSG à l’été 2017.

Le PSG cherche un successeur à Mbappé, échec et mat selon Ruben Blanco

Et sept ans plus tard, Kylian Mbappé va quitter le confort de l’hexagone pour se lancer un nouveau challenge à l’étranger et potentiellement au Real Madrid. Au cours d’une discussion avec Nasser Al-Khelaïfi le 13 février dernier, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a communiqué à son président son départ du PSG en fin de saison, soit au terme de son contrat. Le comité de direction du PSG multiplierait les pistes dont celle menant à Victor Osimhen pour le remplacer sur le front de l’attaque de l’équipe de Luis Enrique la saison prochaine. Néanmoins, selon Ruben Blanco, c’est déjà peine perdue pour le PSG.

«C'est le joueur le plus complet du football actuel»