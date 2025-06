Départ de l’OM : «Le manque de respect» qui l’a déprimé…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Florian Thauvin a perdu un an et demi de sa carrière de l’autre côté de l’Atlantique chez les Tigres UNAL où il dit avoir « touché le fond » en interview avec L’Équipe. Une aventure plus que délicate après son départ de l’OM au point où il était pressé de mettre un terme à sa carrière.

Pendant sept saisons et demi, Florian Thauvin a porté le maillot de l’Olympique de Marseille. Au cours de son passage, le champion du monde tricolore a vécu des situations délicates émotionnellement parlant à gérer dans la cité phocéenne. Au point où son départ pour les Tigres était une nécessité en 2021.

«Je me suis manqué de respect» Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu au Mexique avec les Tigres UANL pour Florian Thauvin. « Quand je décide de partir au Mexique (en 2021), j'en ai besoin. Mais le message que j'envoie, c'est que je ne suis plus un compétiteur. Je me suis manqué de respect. Je m'étais peut-être habitué à être un joueur de l'OM, à trouver ça normal, alors que ça ne l'est pas. Le club (Tigres) s'est mal comporté avec moi mais j'y ai connu un peuple et des supporters fantastiques ».