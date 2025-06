Mercato : Il provoque un clash pour signer à l'OM !

Lors de l'été 2013, Florian Thauvin a fait tout son possible pour rejoindre l'OM. En effet, l'attaquant de 32 ans est allé au clash avec la direction du LOSC, boycottant les entrainements notamment. Alors qu'il a finalement fait plier les Dogues, Florian Thauvin est revenu sur cet épisode, faisant son mea culpa.

«J'ai été aspiré par le système»

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Florian Thauvin est revenu sur sa querelle avec le LOSC avant son transfert à l'OM. « Je suis convaincu qu'on a été trop dur avec moi. Dès le début, on s'est trompé à mon sujet avec l'épisode de Lille. Évidemment, aller au clash avec son club et ne plus s'entraîner n'est pas la meilleure solution, mais j'ai été aspiré par le système et je n'avais ni l'expérience ni les personnes autour de moi pour m'aider. Par la suite, oui, j'ai pu avoir aussi une attitude limite, mal parler, des réactions à chaud, caractérielles. Je suis très émotif. Et j'ai ma part de responsabilité, mais on apprend de ses erreurs. Je ne me suis pas cru au-dessus des autres mais, quand je suis en désaccord, je n'ai pas ma langue dans ma poche », a confié le capitaine et numéro 10 de l'Udinese.