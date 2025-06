Mercato - OM : Un gros transfert bientôt débloqué ?

Devenu l’un des grands leaders de l’Olympique de Marseille sous Roberto De Zerbi, Leonardo Balerdi semble avoir une grosse cote à l’étranger. C’est notamment le cas en Italie, où son ancien coach Igor Tudor aurait réclamé son transfert à la Juventus, où il a pris la place de Thiago Motta.

C’est le gros danger qui plane au dessus de Marseille. Après une belle saison couronnée d’une qualification en Ligue des Champions , les meilleurs joueurs de l’ OM sont courtisés à l’étranger. On parle en effet d’ Adrien Rabiot , mais également de Leonardo Balerdi , capitaine et leader de l’équipe de Roberto De Zerbi .

L’international argentin fait en effet parler de lui en Italie, avec notamment Gian Piero Gasperini qui aimerait l’attirer à l’ AS Roma . Mais le gros dossier du moment concerne la Juventus , où son ancien coach Igor Tudor aurait réclamé son transfert à ses dirigeants. Ils faudra toutefois être très convaincant, puisque l’ OM ne semble pas vraiment prêt à le laisser filer.

L’opération qui peut faire bouger les choses

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, a Turin on aurait un plan pour faire sauter le verrou marseillais. Les dirigeants de la Juventus multiplieraient les pistes en Premier League pour vendre le plus vite possible Lloyd Kelly. L’idée serait ensuite d’utiliser l’argent reçu avec ce transfert, pour lancer l’offensive sur Leonardo Balerdi.