Départ de l'OM : Greenwood répond cash !

Axel Cornic

Après un prêt prometteur à Getafe, Mason Greenwood a choisi l’Olympique de Marseille pour poursuivre sa rédemption et se relancer loin de l’Angleterre. Un pari gagné, puisque l’attaquant s’est affirmé comme le meilleur joueur de l’équipe phocéenne, avec notamment un fabuleux quadruplé tout récemment pour la large victoire sur le Havre (6-2), en Ligue 1.

Ancien prodige tombé en disgrâce, Mason Greenwood a peut-être trouvé le meilleur endroit pour enfin exploser. L’ancien de Manchester United est clairement le facteur X de l’OM de Roberto De Zerbi, qui après l’avoir souvent piqué la saison dernière profite enfin des fruits de son travail.

Greenwood déjà sur le départ ? Les belles prestations de Greenwood ont évidemment beaucoup fait parler à l’étranger, où de plus en plus de clubs semblent commencer à penser à lui. Son transfert pourrait d’ailleurs être un très gros coup pour l’OM, qui avait recruté pour 26M€ un joueur qui en vaudrait désormais plus de 40M€, selon le site spécialisé Transfermarkt.