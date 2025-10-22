Dembélé va claquer la porte : Coup de tonnerre au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, Ousmane Dembélé voudrait un contrat qui reflète son statut de Ballon d'Or. Ainsi, ces derniers jours, on a énormément parlé d'une prolongation du numéro 10 du PSG. Mais voilà que la question de son salaire est sensible. Le club de la capitale acceptera-t-il de faire des folies ? Si tel n'était pas le cas, Dembélé pourrait bien prendre la porte.

Recruté en 2023 au FC Barcelone, Ousmane Dembélé avait alors signé jusqu'en 2028 avec le PSG. Alors que le contrat du Français est donc loin de se terminer, il est déjà question d'une prolongation. Après son Ballon d'Or, le numéro 10 du PSG pourrait notamment revoir son salaire à la hausse. Mais le club de la capitale dira-t-il oui après en avoir fini avec les folies pour ses stars ?

« Je ne sais pas s'il restera au PSG s'ils lui disent non » Le nouveau contrat d'Ousmane Dembélé fait donc actuellement énormément parler. Et voilà que Samir Nasri redoute le pire en cas de réponse négative du PSG pour sa prolongation. « Je ne sais pas s'il restera au PSG s'ils lui disent non », a-t-il lâché sur le plateau du Late Football Club à propos de Dembélé.