Dembélé : Une catastrophe évitée de peu avant le PSG !

En l’espace d’une saison, Ousmane Dembélé a marqué les esprits à Rennes entre 2015 et 2016, mais la trajectoire de l’international français aurait pu être bien différente. Avant de s’illustrer avec l’équipe première, l’attaquant évoluant désormais au PSG avait en effet envisagé de quitter la France pour s’engager à Salzbourg.

Recruté par le PSG cet été, Ousmane Dembélé va avoir l’occasion de retrouver Rennes. Ce dimanche, l’international français va en effet affronter son club formateur avec lequel il s’est révélé durant la saison 2015/16, en inscrivant 12 buts et 5 passes décisives lors de ses 29 apparitions avec l’équipe première. Mais la carrière de l’attaquant parisien aurait pu prendre un tournant avant de s’illustrer en Bretagne.

Ousmane Dembélé voulait quitter Rennes en 2015

En effet, conscient de la réticence de Philippe Montanier à l’intégrer à l’équipe première au début de la saison, Ousmane Dembélé avait envisagé de plier bagage en 2015. Selon L’Équipe , il aurait alors visité les installations du Red Bull Salzbourg, mais un accord avait finalement été trouvé pour la signature d’un premier contrat professionnel. La suite est connue.

« On avait évité un gros gâchis »