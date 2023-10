PSG : Le transfert d’une star se confirme pour le prochain mercato

Axel Cornic

Meilleur buteur de Serie A la saison dernière, Victor Osimhen pourrait bientôt quitter l’Italie et surtout le Napoli. Rien ne va plus entre l’attaquant nigérian et son club, avec la presse italienne qui assure qu’une séparation est devenue l’unique issue. Et ça tombe bien, puisque le Paris Saint-Germain pourrait en profiter...

Son passage en Ligue 1 a été de courte durée, mais personne n’a oublié Victor Osimhen en France. L’ancien du LOSC est devenu depuis l’un des plus grands attaquants de la planète, avec notamment un Scudetto offert au Napoli la saison dernière, dans une liesse populaire incroyable.

« Il n'y a pas de problème, il n'y a jamais de problème »

Mais l’histoire d’amour entre Osimhen et le Napoli pourrait bien tourner court. Les médias italiens évoquent depuis quelques semaines des grosses tensions entre la direction napolitaine et son joueur, ce qu’a récemment démenti le président Aurelio De Laurentiis. « Il n'y a pas de problème, il n'y a jamais de problème » a-t-il déclaré, en marge de la rencontre face au Real Madrid en Ligue des Champions (3-2). « A Naples, tout le monde est toujours content. Le problème, c'est que lorsqu'ils quittent Naples, ils ne trouvent plus la route principale. Osimhen est toujours fort, un joueur qui fait équipe à lui seul n'est pas en cause ».

Le clan Osimhen et le Napoli ne se parleraient plus