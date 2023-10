Une révélation à 85M€ tombe pour ce gros transfert du PSG

Jean de Teyssière

Le transfert de Randal Kolo Muani a agité le monde du football dans les dernières heures du mercato. A quelques secondes près, le transfert aurait pu ne pas s'effectuer et la rapidité du PSG à envoyer les documents à la LFP a permis à l'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort de porter le maillot du PSG. Et alors qu'un transfert autour de 90M€ était annoncé, le prix de vente serait finalement de 85M€ bonus compris.

Les dernières heures du mercato sont souvent très stressantes pour toutes les parties. Il suffit de regarder le documentaire publié par le compte officiel de la Ligue 1 Uber Eats sur sa chaîne YouTube pour s'en apercevoir. Ce reportage est immersif puisque trois clubs sont en premier plan : Lorient, l'OM et Lille. Mais les journalistes, ainsi que les membres de la LFP sont également au premier plan de ce reportage, ce qui permet de voir quasiment minute par minute la conclusion du transfert de Randal Kolo Muani au PSG.

La presse annonce un accord à 90M€

Lors de l'arrivée de Randal Kolo Muani au PSG, la presse française évoquait un accord entre le club parisien et l'Eintracht Francfort autour de 90M€ (75M€ + 15M€) de bonus. Une somme astronomique pour le jeune joueur de 24 ans mais que ne serait finalement pas la somme réelle déboursée par le PSG.

Randal Kolo Muani parisien contre 85M€ ?