Le PSG se fait une belle frayeur pour son transfert à 90M€

Thibault Morlain

Cela n’a clairement pas été simple, mais au final, le PSG est parvenu à trouver un accord avec l’Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani. Alors que le Français aurait été recruté pour environ 90M€, bonus compris, cette opération aurait pu ne jamais se faire. Le refus d’Hugo Ekitike d’aller en Allemagne avait jeté un gros coup de froid sur l’arrivée de Kolo Muani, qui aurait également pu ne pas être enregistré à temps par le PSG.

Les dernières heures du mercato estival ont été très chaudes au PSG. Et un dossier en particulier a retenu l’attention : Randal Kolo Muani. L’international français n’avait qu’une idée en tête : rejoindre le club de la capitale. Pour cela, il était parti au bras de fer avec l’Eintracht Francfort, mais encore fallait-il que les deux clubs trouvent un terrain d’entente pour cette opération. Mais tout aurait pu capoter… Tout d’abord, le fait qu’Hugo Ekitike fasse le chemin inverse et rejoigne Francfort était l’une des conditions sine qua non au transfert de Kolo Muani. L’ancien de Reims n’a finalement pas voulu y aller, obligeant le PSG a redoublé d’efforts pour trouver une solution et forcément, ça a mis du temps.

« Kolo Muani, je pense que ça va être très compliqué »

Il n’empêche que le PSG est arrivé à ses fins avec le transfert de Randal Kolo Muani. Mais c’était juste au niveau du timing. En effet, à 10 minutes de la clôture du marché des transferts, tous les documents pour l’officialisation auprès de la LFP n’étaient pas encore signés. En effet, dans un documentaire de la Ligue 1 sur Youtube , on a pu plonger dans les coulisses de la LFP le dernier jour du mercato. Et à 10 minutes de la deadline, un employé avoue à propos de Kolo Muani : « Kolo Muani, je pense que ça va être très compliqué. Ils n’ont rattaché aucun document. C’est très très chaud. Raccrocher le contrat, la convention de transfert et le passeport en moins de 8 minutes, il va falloir qu’ils soient très bons. Qu’est-ce qu’il se passe dans ces cas-là ? Le transfert ne se fait pas ».

