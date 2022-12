Delort, Thuram… Toutes les infos du 31 décembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes ce 1er janvier, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Un transfert d’Andy Delort ? La réponse de l’OM

Enclin à quitter l'OGC Nice cet hiver, Andy Delort a vu son nom être associé à l'OM. Pourrait-il alors rejoindre l'effectif d'Igor Tudor durant le mois de janvier ? Ce samedi, L'Equipe donne une réponse et c'est non. En effet, à l'OM, on a tenu à démentir la rumeur d'une arrivée de Delort pour cet hiver.



Les raisons du mercato hivernal calme du PSG

Alors que le mercato hivernal s'apprête à ouvrir ses portes, du côté du PSG, ça devrait être très calme durant le mois de janvier. Et pour cause... Selon les informations de L'Equipe , le club de la capitale n'aurait tout d'abord pas une énorme marge de manoeuvre d'un point de vue économique. Dans l'oeil du fair-play financier, le PSG doit donc faire avec ces contraintes. De quoi alors compliquer les plans de Luis Campos, d'autant plus qu'il veut conserver un groupe restreint, ne souhaitant ainsi pas empiler les joueurs pour Christophe Galtier.



Cristiano Ronaldo a refusé un contrat en or

C'est officiel, Cristiano Ronaldo s'est engagé avec Al Nassr et évoluera donc désormais en Arabie Saoudite. Si les offres ne croulaient pas en Europe, le Portugais aurait toutefois pu s'envoler pour la MLS. En effet, comme expliqué par Fabrizio Romano, le Sporting Kansas City aurait tenté sa chance pour CR7, allant jusqu'à lui proposer un énorme contrat. Pas de quoi donc visiblement convaincre Cristiano Ronaldo qui a décidé de rejoindre Al Nassr et l'effectif de Rudi Garcia.



Marcus Thuram ouvre grand la porte au PSG