Mercato - OM : Un transfert d’Andy Delort ? La réponse de l’OM

Thibault Morlain

Avec le prêt de Luis Suarez, la blessure d’Amine Harit et le transfert annoncé de Gerson, l’OM cherche à se renforcer offensivement durant ce mercato hivernal. Qui Pablo Longoria recrutera-t-il pour Igor Tudor ? Dernièrement, le nom d’Andy Delort (OGC Nice) avait circulé et voilà qu’une réponse est tombée.

En conférence de presse, Igor Tudor a clairement annoncé ses envies pour le mercato hivernal. Ainsi, l’entraîneur de l’OM avait alors lâché : « Une demande offensive au mercato ? C'est une décision du club que l'on a pris conjointement. C'est factuel. On a 3 joueurs qui ne sont plus là, on a besoin de recruter. Il nous faut des joueurs de qualité, qui peuvent marquer ». Tudor attend donc du sang neuf en attaque. La question est maintenant de savoir qui sera recruté par l’OM…

EXCLU - Mercato : L'OM dépassé, Naples prend les commandes sur Ounahi ! https://t.co/WfaNoQ9Bwf pic.twitter.com/MVuHmF4V0j — le10sport (@le10sport) December 31, 2022

Le démenti de l’OM

Ces derniers jours, le nom d’Andy Delort avait alors été associé à l’OM. Aujourd’hui à l’OGC Nice, l’international algérien aurait des envies d’ailleurs. Une aubaine alors à saisir pour Pablo Longoria ? Selon les informations données ce samedi par L’Equipe , on ne devrait pas voir Delort rejoindre l’OM lors de ce mercato hivernal. En effet, au sein du club phocéen, on a formellement démenti la piste menant à l’attaquant des Aiglons.

Nice retient Delort ?

Comme précisé par le quotidien sportif, Andy Delort souhaiterait pourtant quitter l’OGC Nice, où il n’est plus forcément heureux que ce soit à cause de Lucien Favre ou bien des différents financiers avec sa direction. L’ancien de Montpellier aurait alors fait part de ses intentions aux dirigeants des Aiglons et Delort aurait même des offres. Pour autant, du côté de Nice, on voudrait conserver ses meilleurs joueurs et l’attaquant niçois serait encore loin d’être parti. D’ailleurs, à l’OGC nice, on assure qu’on ne discuterait avec personne pour Andy Delort, qui devrait d’ailleurs être remplacé s’il venait à partir…