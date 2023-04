Déjà un gros renfort de prévu au mercato estival pour l'OM ?

Arnaud De Kanel

Arrivé l'été dernier en provenance du Havre, Isaak Touré ne s'est pas imposé lors de ses premiers mois à l'OM. Peu utilisé par Igor Tudor, le crack a été prêté à l'AJ Auxerre lors du mercato hivernal. Une nouvelle fois brillant samedi lors de la précieuse victoire des siens face à Troyes, Touré reviendra très fort à Marseille cet été.

Isaak Touré, qui vient tout juste de fêter ses 20 ans, réalise une excellent seconde partie de saison. Le jeune défenseur central n'entrait pas dans les plans d'Igor Tudor et il s'est donc relancé du côté de la Bourgogne, à l'AJ Auxerre. Et une nouvelle fois, il a fait parler de lui.

Touré encore élu homme du match

L'AJ Auxerre disputait un match crucial pour son maintien face à l'ESTAC. De retour de blessure, Isaak Touré était aligné d'entrée et il n'a pas déçu. Le grand gaillard a été impérial, sauvant notamment un ballon de but sur sa ligne. Il a permis à son équipe de l'emporter un but à zéro. Sa performance lui a valu d'être élu homme du match. Seul point noir, Touré est sorti boitillant en fin de rencontre après avoir percuté les panneaux publicitaires.

Isaak Touré 🇫🇷 contre Troyes cet après-midi !6 dégagements1 sauvetage sur la ligne 3 Tirs contrés 3 interceptions1 tacle réussi 52 ballons touchés4 ballons perdus27 passes réussies (90%)5/7 duels remportés0/1 duel aérien remporté1 faute3 fautes subies1 tir cadré1/2… pic.twitter.com/ht5jmxQ5TL — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) April 1, 2023

Un renfort bienvenu pour l'OM

Simplement prêté, Isaak Touré reviendra à l'OM cet été. Il devrait être un renfort de taille pour Igor Tudor avec toute l'expérience qu'il a engrangé. Tâche à lui de convaincre le Croate de compter sur lui dès son retour l'été prochain. Avec les possibles départs de Leonardo Balerdi et Eric Bailly, le natif de Gonesse a toutes ses chances.