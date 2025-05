Déception à l'OM : Départ annoncé ?

Alexis Brunet

L’été dernier, l’OM avait réussi à obtenir le prêt avec option d’achat de Jonathan Rowe en provenance de Norwich. La saison touche presque à son terme et on ne sait pas si l’attaquant va rester à Marseille. En tout cas, ce dernier est plutôt déçu de sa saison et il n’a clairement pas confirmé qu’il allait s’éterniser dans le sud de la France.

Comme lors de chaque été avec Pablo Longoria à sa tête, l’OM pourrait bien être l’un des acteurs majeurs du mercato en France. Le président marseillais a souvent l’habitude de changer l’effectif en profondeur d’une saison à une autre et il ne devrait pas faire d’exception cet été. Il faudra notamment trancher au niveau des prêts, car il y en a beaucoup.

Jonathan Rowe : Stop ou encore ?

L’été dernier, pour renforcer son attaque, l’OM était allé piocher en deuxième division anglaise. Pablo Longoria avait fait affaire avec Norwich pour s’offrir Jonathan Rowe, qui sortait alors d’une bonne saison (13 buts et 4 passes décisives), sous la forme d’un prêt. Une opération qui comporte une option d’achat, mais rien ne dit encore de manière certaine que le club phocéen se décidera à la lever.

« Cette saison est un peu décevante pour moi »

Ce vendredi, Jonathan Rowe était présent en conférence de presse et l’Anglais en a profité pour évoquer son avenir. Clairement déçu de sa saison, l’attaquant n’a pas du tout confirmé qu’il serait encore à l’OM la saison prochaine. Ses propos sont rapportés par La Provence. « Cette saison est un peu décevante pour moi, mais ce qui me rend heureux, c'est que je suis resté disponible pour chaque match. Ce club est vraiment formidable, j'adore jouer ici et on verra ce que nous réserve l’avenir. » Au total, le joueur de 22 ans aura pris part à 28 rencontres toutes compétitions confondues, pour un total de 713 minutes. Un faible temps de jeu, qui lui a quand même permis d’inscrire trois buts et de délivrer autant de passes décisives.