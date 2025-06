De Zerbi - Mercato : L'annonce que l'OM attendait avec impatience !

Ces derniers jours, Roberto De Zerbi a été annoncé sur le départ par la presse italienne, avec une possible signature à l’Inter pour remplacer Simone Inzaghi. Ce vendredi, le président Giuseppe Marotta a toutefois tenu à mettre les choses au clair, avec toute la vérité sur un supposé intérêt pour le coach de l’Olympique de Marseille.

Moins d’un an après sa signature, Roberto De Zerbi a été au centre des toutes les spéculations de mercato. C’est d’abord la Juventus qui l’aurait approché, puis l’AC Milan, l’Atalanta, l’AS Roma ou encore le Napoli. Et les dernières rumeurs ont lié l’entraineur de l’OM à l’Inter, où Simone Inzaghi est parti après la cinglante défaite face au PSG en finale de la Ligue des Champions (5-0).