De Zerbi : Le salaire XXL refusé pour signer à l’OM !

A l’été 2024, l’OM a changé d’entraîneur. C’est ainsi que le club phocéen a frappé un très gros coup en faisant signer Roberto De Zerbi, le chipant au nez et à la barbe des plus grands clubs européens. En effet, l’Italien aurait pu signer de plus gros contrats loin de Marseille, mais c’est ainsi que De Zerbi a notamment recalé Manchester United et un salaire XXL.

En décidant de quitter Brighton, Roberto De Zerbi semblait promis aux plus grosses écuries européennes. A l’été 2024, de prestigieux prétendants étaient ainsi intéressés par l’Italien. Mais voilà qu’à la surprise général, c’est l’OM qui a raflé la mise pour De Zerbi. Et même l’argent de Manchester United n’a pas pu faire la différence…

« Manchester United l’a abordé avec un peu de condescendance » Plutôt qu’entraîner l’OM, Roberto De Zerbi aurait donc pu rejoindre Manchester United en 2024. L’Italien a finalement décliné. Pour After FC, Salim Lamrani, auteur du livre Le football selon Roberto De Zerbi, a expliqué : « Manchester United l’a abordé avec un peu de condescendance, étant persuadé que Manchester United est un club qu’on ne refuse pas. Avec Roberto De Zerbi, qui sait ce qu’est l’ostracisme et le condescendant des puissants durant sa jeunesse, en a gardé une marque profonde. C’est la principale raison pour laquelle il a refusé de signer à Manchester United et a accepté de signer à Marseille ».