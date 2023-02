De retour au top au PSG, que doit faire Messi pour son avenir ?

Thomas Bourseau

Sur le toit de l’Amérique du sud et du monde, Lionel Messi n’a plus rien à prouver au vu de son palmarès gargantuesque. Au point de mettre un terme à son aventure au PSG à la fin de la saison ? Que doit faire Lionel Messi selon vous ? C’est notre sondage du jour !

Lionel Messi a tout gagné à présent avec le sacre de l’Argentine en Coupe du monde en décembre dernier. De quoi pousser l’attaquant du PSG à se poser des questions sur son avenir ? le10sport.com vous révélait le 20 octobre dernier que le Paris Saint-Germain préparait une offre de prolongation de contrat à soumettre au clan Messi une fois le Mondial terminé. Cependant, d’après Gerard Romero, Lionel Messi et son père Jorge ne seraient plus sur la même longueur d’onde. « Messi n’a pas prolongé, car pour le moment, il ne veut pas. Son entourage, son père continuent de dire qu’il va prolonger car je pense que c’est ce que son père veut, qu’il prolonge à Paris. Mais le joueur a, après la Coupe du monde, a dit qu’il n’avait pas un bon feeling pour continuer une année de plus ».

Beckham fait les yeux doux à Messi

De quoi donner des idées à David Beckham. Co-propriétaire de l’Inter Miami, l’ancien joueur du Real Madrid n’a pas manqué de souligner à quel point il aime la légende du FC Barcelone pour ESPN . « J'aime Leo pour de nombreuses raisons différentes. Je l'aime parce qu'il est un père formidable, je l'aime parce qu'il a une grande personnalité et un grand caractère. Mais, je pense que je l'aime pour la raison que tout le monde l'aime, à cause de sa façon de jouer. Il joue avec passion, avec liberté et la manière dont il a joué la Coupe du monde au Qatar avec l'Argentine et dont il a remporté la Coupe a été un moment incroyable pour lui ».

La fin approche pour Messi, le PSG accélère https://t.co/4fr6JiJgFp pic.twitter.com/mVLreKm8I2 — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

Le PSG veut Messi «dans le projet»