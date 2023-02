L’OM prépare un transfert, le PSG va tout gâcher

Axel Cornic

Pablo Longoria aurait ouvert un nouveau dossier en Angleterre, avec Tosin Adarabioyo. Actuellement à Fulham, le défenseur attise de plus en plus de convoitises et en plus de l’Olympique de Marseille, l’AS Monaco rêverait de boucler son transfert. Mais le Paris Saint-Germain pourrait bien compliquer les choses...

Les routes du PSG et de l’OM se souvent croisées sur et en dehors des terrains. Un nouvel épisode de ce long feuilleton pourrait se dérouler sur le mercato, avec un dossier qui pourrait agrandir le fossé qui sépare les deux clubs français.

L’OM a raté un «super joueur» sur le mercato https://t.co/C1MJsQ8Qjp pic.twitter.com/nrXFjcHDno — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

Adarabioyo, la nouvelle priorité défensive de l’OM

TMW nous apprend que Pablo Longoria souhaiterait recruter Tosin Adarabioyo, lié à Fulham jusqu’en juin 2024. Evalué à près de 18M€ par le site spécialisé Transfermarkt , le défenseur central aurait également tapé dans l’œil de l’AS Monaco, mais surtout de l’Inter.

En chipant Skriniar à l’Inter, le PSG complique tout

Justement, le club italien souhaiterait recruter Adarabioyo pour remplacer Milan Skriniar, qui ne prolongera pas son contrat et partira donc le 30 juin prochain. Plusieurs médias assurent que le Slovaque aurait déjà un accord pour rejoindre le PSG, avec l’Inter qui aurait l’intention de miser gros sur le défenseur anglais pour le remplacer.