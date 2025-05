Cristiano Ronaldo : L'OM au coeur d'un chantage surprise ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La fin de saison approche à grands pas en Saudi Pro League. La bande de Cristiano Ronaldo disputera encore quatre matchs avant la clôture du championnat... et du contrat de CR7 à Al-Nassr. Afin de prolonger, il semblerait que le Portugais souhaite témoigner du départ d'Aymeric Laporte courtisé par l'OM !

Champion d'Angleterre, vainqueur de la FA Cup et champion d'Europe avec la Ligue des champions, Aymeric Laporte prenait la décision de quitter Manchester City pendant le mercato estival de 2023. A l'instar de Riyad Mahrez, l'international espagnol ralliait l'Arabie saoudite et s'engageait en faveur d'Al-Nassr. A une année de l'expiration de son contrat, le champion d'Europe avec La Roja l'été dernier pourrait ne pas l'honorer jusqu'à son terme.

L'OM prêt à accueillir Aymeric Laporte ?

Le journaliste de L'Equipe Loïc Tanzi faisait état de discussions entre le directeur du football Medhi Benatia et l'entourage d'Aymeric Laporte pendant le mercato hivernal. Et selon Foot Mercato, le dossier Laporte aurait été évoqué par la direction de l'Olympique de Marseille ces derniers temps en interne. Et il semblerait que le club marseillais dispose d'un boulevard dans la course à la signature d'Aymeric Laporte.

Cristiano Ronaldo réclame le départ d'Aymeric Laporte pour prolonger ?

D'après le média Okaz Sports, Cristiano Ronaldo négocierait actuellement sa prolongation de contrat avec le pensionnaire de Saudi Pro League en réclamant plusieurs garanties. Jugeant intransférable Sadio Mané entre autres, la légende portugaise attendrait que sa direction valide les départs du coach Stefano Pioli ou encore du défenseur Aymeric Laporte afin de donner son aval pour sa prolongation de contrat. De quoi faire les affaires de l'OM.