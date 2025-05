Mbappé s’offre Cristiano Ronaldo, c’est le choc !

Pierrick Levallet

Pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé affiche des statistiques plus que satisfaisantes. Avec 36 buts à son compteur jusqu’à présent, l’ancien du PSG a déjà dépassé Cristiano Ronaldo lors de sa première chez les Merengue. Et au sein de la Casa Blanca, on avoue avoir été étonné par cette performance.

Kylian Mbappé réalise une saison assez satisfaisante pour sa première au Real Madrid. S’il n’a pas été épargné par les critiques, surtout après l’élimination contre Arsenal en Ligue des champions, l’international français a tout de même trouvé le chemin des filets à 36 reprises toutes compétitions confondues. L’ancien du PSG s’est d’ailleurs offert Cristiano Ronaldo au passage.

Mbappé fait déjà mieux que Cristiano Ronaldo...

Avec ses statistiques, Kylian Mbappé a déjà dépassé le quintuple Ballon d’Or lors de sa première dans la capitale espagnole (33 réalisations). Et comme le rapporte AS, cela en a étonné plus d’un au sein de la direction. Malgré les saisons précédentes de Kylian Mbappé au PSG, certains ne s’attendaient pas à le voir faire mieux que Cristiano Ronaldo.

... et va marquer l'histoire du Real Madrid ?

Kylian Mbappé pourrait d’ailleurs marquer l’histoire du Real Madrid. S’il inscrit deux buts supplémentaires lors des 3 dernières journées de championnat, le champion du monde 2018 pourrait s’offrir le record d’Ivan Zamorano. Ce dernier avait inscrit 37 réalisations lors de la saison 1992-1993, sa première chez les Merengue. À suivre...