Cristiano Ronaldo, Endrick… Toutes les infos mercato du 7 décembre

Cristiano Ronaldo nie pour Al-Nassr

Libre depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo serait tout proche d'une signature de deux ans au sein du club saoudien d'Al-Nassr avec un salaire de 200M€, selon les dernières tendances. Mais l'attaquant portugais a nié en bloc mardi soir après la qualification contre la Suisse : « Non ce n’est pas vrai », a indiqué CR7 en zone mixte. Par ailleurs, selon les révélations de SIC , Ronaldo devrait bel et bien refuser la juteuse proposition d'Al Nassr puisqu'il qu'il privilégierait le projet sportif à l'argent.



PSG : Al-Khelaïfi lâche sa réponse pour Cristiano Ronaldo

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, indique au micro de Sky Sports qu'il ne tentera pas de recruter Cristiano Ronaldo cet hiver : « Avec les trois joueurs que nous avons, Messi, Neymar et Mbappé, c'est très difficile. Je lui souhaite le meilleur. Il est fantastique et c'est toujours un joueur exceptionnel », a confié le patron du PSG sur l'attaquant portugais de 37 ans.



Le PSG se retire du dossier Endrick

Le jeune crack brésilien de Palmeiras, Endrick, était courtisé par le PSG ces dernières semaines, et Fabrizio Romano annonce même que Luis Campos aurait proposé un deal à 93M€ comprenant l’attaquant de 16 ans ainsi que son coéquipier Estevão (58M€ pour Endrick + 35M€ pour Estevão). Une offre repoussée par Palmeiras, ce qui aurait donc incité le PSG à se retirer définitivement des négociations pour Endrick. De son côté, MARCA annonce que le Real Madrid a presque bouclé à 100% le transfert du jeune buteur brésilien, qui devrait débarquer en 2024.



PSG : João Félix serein pour son avenir

Interrogé en zone mixte après sa performance XXL avec le Portugal contre la Suisse mardi soir (6-1), João Félix a fait le point sur son départ probable de l'Atlético de Madrid en janvier, alors que le PSG fait partie des pistes les plus sérieuses à son sujet : « Si je suis attentif aux négociations pour mon transfert ? Pour le moment, je suis à la Coupe du monde. Nous nous en occuperons plus tard. Mon agent ne me dit rien et je ne veux pas savoir non plus, je suis concentré sur l'équipe nationale », confie l'attaquant portugais.



ASSE : Retour imminent pour Ghoulam ?