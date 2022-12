Mercato - PSG : Les chiffres du transfert d'Endrick sont révélés

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Palmeiras, Endrick serait au coeur d'une énorme bataille entre le PSG, le Real Madrid et Chelsea. Et il semblerait que le club merengue ait remporté ce combat de titans. En effet, la Maison-Blanche serait sur le point de boucler le transfert d'Endrick pour une somme proche de 72M€.

Etincelant sous les couleurs de Palmeiras, Endrick aurait alerté les plus grandes écuries européennes. En effet, le pépite brésilienne de 16 ans serait suivi de près par le PSG, le Real Madrid et Chelsea, entre autres. Et à en croire la presse espagnole, le club merengue serait sur le point de rafler la mise sur ce dossier.

Endrick va signer au Real Madrid

Selon les informations de Marca , le Real Madrid aurait presque trouvé un accord avec Palmeiras pour boucler le transfert d'Endrick, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025. Une information confirmée à la fois par UOL et Fabrizio Romano.

Un transfert à 72M€ au total pour Endrick ?