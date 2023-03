Coup énorme sur le mercato, l’OM a recruté «un très grand joueur»

La rédaction

Essentiel à l’OM depuis son arrivée, Alexis Sanchez pourrait poursuivre son aventure dans la cité phocéenne en cas de qualification en Ligue des champions la saison prochaine. Le Chilien déclencherait alors l’année qu’il a en option dans son contrat. Un choix qui ravirait ses coéquipiers, « chanceux de l’avoir » avec eux.

Auteur de 16 buts en 34 matchs avec l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez trouve un second souffle dans sa carrière. L’attaquant chilien n’a cependant pas encore décidé s’il poursuivra son aventure olympienne la saison prochaine puisque tout devrait dépendre de si oui ou non, la qualification à la Ligue des champions est acquise par l’OM. Le souhait du club et de ses coéquipiers est néanmoins très clair, Sanchez est essentiel à la réussite de l’équipe.

Sanchez récolte les louanges de ses coéquipiers

Interrogé dans Objectif Match au sujet d’Alexis Sanchez, Sead Kolasinac s’est dit impressionné par le Chilien : « Je me rappelle contre Rennes, contre Paris en Coupe. Il court, il défend, même sur les longs ballons, il joue tout à fond. Je me suis dit ‘wow’. A cet âge, il court encore 12km par match et il est en forme après, confie l’ancien Gunner. Il m’impressionne parce qu’il nous apporte tellement, même quand on ne le voit pas trop, c’est toujours un danger. Sa simple présence aide beaucoup l’équipe ».

« C’est une chance de l’avoir avec nous »