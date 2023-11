Coup dur pour le boss du PSG, ce transfert est impossible

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En plus de son poste de conseiller sportif au PSG, Luis Campos occupe une fonction similaire au Celta de Vigo et doit donc commencer à gérer le mercato d'hiver pour le club espagnol. Dans cette optique, la priorité se nommait Gabri Veiga dont le retour, six mois après son départ, était évoqué ces derniers jours. Mais ce dossier est impossible à boucler.

Cet hiver, Luis Campos aura du pain sur la planche. En effet, en plus de trouver un renfort pour ajuster l'effectif du PSG, le Portugais sera très attendu au Celta de Vigo qui connaît une première partie de saison plus que poussive. Relégable, le club espagnol va devoir inverser la tendance lors de la seconde partie de saison.

Campos veut Veiga au Celta

Conseiller sportif du Celta de Vigo, en plus du PSG, Luis Campos a donc déjà identifié sa priorité. Il s'agit en effet de Gabri Veiga. Le milieu de terrain espagnol, qui avait quitté le club galicien l'été dernier afin de s'engager avec Al-Ahlí, est déjà sur le départ après des débuts poussifs en Arabie Saoudite. Et si Luis Campos n'en voulait pas au PSG, comme révélé par le10sport.com, un retour de Gabri Veiga au Celta cet hiver est en revanche ardemment désiré.

