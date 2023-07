Coup de tonnerre sur le mercato, le PSG reçoit une terrible nouvelle

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif sur le mercato, le PSG a bien l'intention de poursuivre son recrutement et fait de Bernardo Silva sa grande priorité. Selon nos informations, le club de la capitale a dégainé une offre pour l'international portugais. Mais d'après la presse espagnole, Manchester City a définitivement tranché. Et cela ne sent pas bon pour le club de la capitale.

Le PSG a très rapidement bouclé la première phase de son mercato en bouclant la signature de six joueurs dans la foulée de l'annonce de la nomination de Luis Enrique. Ainsi, Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-In, Lucas Hernandez et Cher Ndour sont tous venus renforcer l'effectif du club parisien, qui espère rapidement lancer la seconde phase de son mercato en recrutant de grands noms, notamment dans le secteur offensif. Un dossier qui dépend grandement de l'évolution du feuilleton Mbappé.

Le boss du PSG vend la mèche pour sa nouvelle star https://t.co/NnJ2OSAzxh pic.twitter.com/IKp9ZuknUE — le10sport (@le10sport) July 25, 2023

Le PSG dégaine une deuxième offre pour Bernardo Silva

En attendant, la priorité du PSG est très claire, il s'agit de Bernardo Silva. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale a même dégainé deux offres, à chaque fois refusées par Manchester City. Le montant de la seconde proposition avoisinait les 60M€. Insuffisant pour convaincre les Citizens , qui se montre intransigeant dans ce dossier, réclamant 100M€. Une somme difficilement atteignable pour un joueur dont le contrat s'achève en 2025 et qui a manifesté son souhait de partir.

Manchester City le déclare intransférable