Coup de tonnerre au PSG, un transfert à 200M€ annoncé pour Mbappé

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de tous les débats en ce mercato estival. Son envie de rester une saison de plus pour ensuite partir libre va à l’encontre des intérêts du Paris Saint-Germain qui, pour la première fois depuis 2017, pense sérieusement à un transfert de sa star. Et du côté du Real Madrid on semble préparer une offre titanesque...

Partira ? Ne partira pas ? Alors qu’il semblait être le seul intouchable, Kylian Mbappé pourrait bien laisser Neymar tout seul cet été, puisque le PSG souhaite absolument éviter le scénario catastrophe d’un départ libre en juin 2024. Pour le moment aucune offre concrète n’est évoquée, mais le Real Madrid est une nouvelle fois cité comme le grand favori pour accueillir Mbappé.





Les doutes du Real Madrid

Du côté de Madrid, on semble être face à un énorme dilemme, car plusieurs médias comme Sky Sports ont parlé d’un accord d’ores et déjà conclu pour l’été 2024. Ainsi, dans moins d’un an Florentino Pérez pourrait s’offrir l’un des meilleurs joueurs au monde sans verser le moindre sou au PSG. Mais il y a tout de même le facteur Karim Benzema, qui a quitté le Real Madrid cet été et a laissé derrière lui un trou béant.

Une offre à 200M€ ?