Coup de tonnerre au PSG, il annonce un transfert impossible

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Achraf Hakimi n'a pas vraiment de remplaçant contrairement à Nuno Mendes dont l'absence peut être compensée par Lucas Hernandez. Le latéral droit marocain est indisponible pour plusieurs semaines pour cause d'une sévère entorse à la cheville. Mais pour ce qui est de son potentiel remplaçant sur le marché, il n'existe pas. Explications.

Le ciel semble être tombé sur la tête de Luis Enrique. Entre le mercredi 29 octobre et le mardi 4 novembre, soit une période de six jours seulement, le coach du PSG a perdu quatre cadres sur blessures. Désiré Doué fut le premier à rendre les armes à Lorient en raison d'une lésion de grade trois à la cuisse. Et pour la réception du Bayern Munich en Ligue des champions (1-2) mardi, l'entraîneur espagnol a perdu tour à tour Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes.

«Quand je vois jouer Neves ou Zaïre-Emery arrière droit, cela m'ennuie» Place au recrutement sur le mercato ? Sur les ondes de RMC, à l'occasion de l'émission Rothen s'enflamme, Jean-Michel Larqué a ciblé le domaine à renforcer à tout prix dans les prochaines semaines pour la direction du Paris Saint-Germain. « Je pense qu'il y a au moins un réajustement à faire. Il faut recruter au poste de latéral droit. Quand je vois jouer Neves ou Zaïre-Emery arrière droit, cela m'ennuie ».