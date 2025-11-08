Coup de tonnerre au PSG, il annonce un transfert impossible

Achraf Hakimi n'a pas vraiment de remplaçant contrairement à Nuno Mendes dont l'absence peut être compensée par Lucas Hernandez. Le latéral droit marocain est indisponible pour plusieurs semaines pour cause d'une sévère entorse à la cheville. Mais pour ce qui est de son potentiel remplaçant sur le marché, il n'existe pas. Explications.
Le ciel semble être tombé sur la tête de Luis Enrique. Entre le mercredi 29 octobre et le mardi 4 novembre, soit une période de six jours seulement, le coach du PSG a perdu quatre cadres sur blessures. Désiré Doué fut le premier à rendre les armes à Lorient en raison d'une lésion de grade trois à la cuisse. Et pour la réception du Bayern Munich en Ligue des champions (1-2) mardi, l'entraîneur espagnol a perdu tour à tour Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes.
«Quand je vois jouer Neves ou Zaïre-Emery arrière droit, cela m'ennuie»
Place au recrutement sur le mercato ? Sur les ondes de RMC, à l'occasion de l'émission Rothen s'enflamme, Jean-Michel Larqué a ciblé le domaine à renforcer à tout prix dans les prochaines semaines pour la direction du Paris Saint-Germain. « Je pense qu'il y a au moins un réajustement à faire. Il faut recruter au poste de latéral droit. Quand je vois jouer Neves ou Zaïre-Emery arrière droit, cela m'ennuie ».
«Je ne suis pas sûr qu'ils la trouvent»
Cependant, dénicher un latéral droit de qualité pour combler le vide laissé par la blessure d'Achraf Hakimi à la cheville puis son absence pour cause de participation à la Coupe d'Afrique des nations avec le Maroc ne sera pas chose aisée, voire impossible. « Hakimi ? Reste à savoir si tu arrives à trouver une doublure de grande qualité, qui soit international dans son pays. Et je ne suis pas sûr qu'ils la trouvent ».