PSG - Clash en coulisses : Ça va coûter 40M€ !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Brillant depuis le début de la saison, Saïd El Mala fait les beaux jours du FC Cologne. Le club allemand a dans ses rangs un crack qui attire l'attention de grands noms européens. Si le PSG semble avoir déjà manifesté son intérêt, le Bayern Munich ou encore Dortmund sont aussi sur le coup.

Ces dernières semaines, Saïd El Mala voit sa valeur augmenter en flèche. Certains sources révèlent que le FC Cologne en attendrait 40M€, une grosse somme qui devrait attirer les gros clubs. En effet, outre le PSG, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se penchent déjà sur le dossier du jeune ailier.

L'été dernier, le PSG n'a pas beaucoup recruté. Ces dernières semaines, un nouveau nom est apparu dans la liste des joueurs envisagés pour le prochain mercato : Saïd El Mala. L'Allemand de 19 ans est également pisté par le Bayern Munich et Dortmund comme le rappelle Sky Sport.