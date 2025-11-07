PSG - Hakimi : La terrible annonce sur le mercato !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Victime d'une blessure à la cheville lors du match face au Bayern Munich mardi, Achraf Hakimi sera obligé de s'absenter plusieurs semaines pour se soigner. Le PSG devra donc faire sans l'international marocain et pour Jean-Michel Larqué, la solution se trouve sur le mercato. Mais cela risque d'être plus difficile que prévu...

Déjà affaibli par les blessures ces dernières semaines, le PSG a vu Achraf Hakimi subir une terrible blessure à la cheville face au Bayern. Le Marocain souffre d'une belle entorse qui le tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs semaines et cela pourrait handicaper sérieusement le club de la capitale. Pour Jean-Michel Larqué, un remplaçant de taille paraît difficile à trouver.

Le PSG en difficulté sans Hakimi ? Figure incontournable de l'effectif de Luis Enrique, Achraf Hakimi présente des qualités extraordinaires depuis des années. Forcément il paraît difficile de remplacer le Marocain. « Je pense qu'il y a au moins un réajustement à faire. Il faut recruter au poste de latéral droit. Quand je vois jouer Neves ou Zaïre-Emery arrière droit, cela m'ennuie. Hakimi ? Reste à savoir si tu arrives à trouver une doublure de grande qualité, qui soit international dans son pays. Et je ne suis pas sûr qu'ils le trouvent » déclare Jean-Michel Larqué dans Rothen s'enflamme sur RMC.