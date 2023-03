Coup de théâtre, il annonce le départ de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé ne semble avoir encore clairement tranché pour son avenir. Néanmoins, selon Jonathan Johnson, l’attaquant du PSG ne partira pas cet été, mais attendra d’être libre à l’issue de son bail pour s’engager où il le souhaite. Probablement après les Jeux Olympiques de Paris.

Quel avenir pour Kylian Mbappé ? Bien qu'il ait décidé de prolonger son contrat l'été dernier, repoussant ainsi l'offre du Real Madrid, l'attaquant du PSG voit son nouveau bail s'achever en 2024 et il est le seul à pouvoir lever l'option pour une saison supplémentaire. Par conséquent, très rapidement, la menace d'un nouveau départ libre va se présenter. C'est d'ailleurs ce que prédit le journaliste Jonathan Johnson qui voit bien Kylian Mbappé quitter le PSG après avoir obtenu l'or olympique lors des JO qui se dérouleront justement en 2024, à Paris.

«S'il gagne une médaille d'or avec son pays à Paris...»

« Mon opinion sur Mbappé et le PSG n'a pas changé depuis deux ans. Je pense que le point de sortie le plus logique pour lui du PSG et de la France en général, c’est les Jeux olympiques de 2024, s'il gagne une médaille d'or avec son pays à Paris, ce serait une façon de partir sur un vrai sommet », assure le journaliste de CBS Sports pour Caught Offside avant d’en rajouter une couche.

«On peut s'attendre à ce qu'il fasse part de ses projets d'avenir»